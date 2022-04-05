В Бавре зарегистрировано землетрясение: оно было ощутимо в Лорийской области

Сейсмологической сетью Территориальной службы сейсмической защиты МЧС РА 5 апреля в 10:43 по местному времени (06:43 по Гринвичу) в приграничной зоне Грузия-Армения, в 15 км к востоку от села Бавра было зарегистрировано землетрясение с глубиной очага в 10 км, магнитудой в 2.4.

Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.

Землетрясение ощущалось в селе Пахахпюр Лорийской области силой в 2-3 балла.