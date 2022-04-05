Хор «Овер» и студенты консерватории выступят с концертом, посвященным Дням Франкофонии

Студенты Ереванской государственной консерватории и Государственный камерный хор «Овер» под руководством хормейстера Соны Ованнисян выступят с концертной программой, посвященной Дням Франкофонии.

Как передает «Арменпресс», на концерте, который состоится 12 апреля в Доме камерной музыки им. Комитаса, прозвучат произведения французских композиторов Мориса Равеля, Камиля Сен-Санса, Франсиса Пуленка, Клода Дебюсси, Жоржа Бизе, Сезара Франка.

«Культурное и образовательное сотрудничество Ереванской государственной консерватории им. Комитаса с посольством Франции имеет многолетнюю историю. В этом году консерватория, как и в прошлые, примет участие в Днях Франкофонии в Армении, представив произведения французских композиторов в исполнении студентов кафедр фортепиано, струнных инструментов, ансамблей и вокала. В программе произведения разных эпох французской хоровой музыки» - отметила Сона Ованнисян.

Термин "франкофония" впервые был использован в 1880 году французским географом Онезимом Реклю. Этот термин он использовал для описания людей и стран, говорящих по-французски. Термин «франкофония» имеет французские корни.