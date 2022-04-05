США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ

Минобороны США планирует закупить и затем поставить Украине 10 усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade, они способны уничтожать танки и артиллерию противника. Как передает Арменпресс, об этом пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Ранее в марте США решили поставить Украине 100 дронов Switchblade.

Как пишет Блумберг, эти беспилотники относятся к серии "300", весят около 2,5 килограмма и могут атаковать пехоту или автомобили. Теперь же США намерены отправить Киеву дроны Switchblade-600, которые весят почти 23 килограмма, могут пролетать расстояние 39 километров и зависать в воздухе в течение 40 минут.

Такие дроны-камикадзе наносят удар "противотанковым снарядом". Оператор дрона управляет им при помощи системы с сенсорным экраном и может сам контролировать барражирующую ракету.

Пентагон планирует закупить эти дроны, по словам источников, непосредственно у производителя, а не изымать их из уже существующих запасов.