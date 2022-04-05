Время в Ереване: 11:07:36,   5 Апрель

США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ

США планируют поставить Украине десять дронов Switchblade, сообщили СМИ

Минобороны США планирует закупить и затем поставить Украине 10 усовершенствованных дронов-камикадзе  Switchblade, они способны уничтожать танки и артиллерию противника. Как передает Арменпресс, об этом пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники.

Ранее в марте США решили поставить Украине 100 дронов Switchblade.

Как пишет Блумберг, эти беспилотники относятся к серии "300", весят около 2,5 килограмма и могут атаковать пехоту или автомобили. Теперь же США намерены отправить Киеву дроны  Switchblade-600, которые весят почти 23 килограмма, могут пролетать расстояние 39 километров и зависать в воздухе в течение 40 минут.

Такие дроны-камикадзе наносят удар "противотанковым снарядом". Оператор дрона управляет им при помощи системы с сенсорным экраном и может сам контролировать барражирующую ракету.

Пентагон планирует закупить эти дроны, по словам источников, непосредственно у производителя, а не изымать их из уже существующих запасов.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]