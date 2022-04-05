CNN: законодатели США просят Байдена расширить поставки военной помощи Украине

Американские законодатели требуют от президента страны Джо Байдена расширить поставки военной помощи Украине. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на письмо, направленное американскому лидеру.

По данным CNN, более 30 законодателей из обеих ведущих американских партий требуют, чтобы администрация расширила список и увеличила количество вооружений, которые Вашингтон поставляет Киеву. В частности, они просят, чтобы США предоставили Украине истребители, зенитные ракеты дальнего действия, а также противокорабельные ракеты. Кроме того, они просят Байдена увеличить объемы поставок украинским военным беспилотников, противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Согласно информации CNN, соответствующие требования законодателей строятся на запросе украинской стороны, поступившем на прошлой неделе. Телекомпания ранее сообщала, что представители Украины передали в Конгресс США список вооружений и других видов помощи, на поставки которой Вашингтоном они рассчитывают. В нем числились среди прочего беспилотники, артиллерийские, зенитные и противотанковые комплексы, противокорабельное оружие, системы наблюдения, а также штурмовики Су-25. Ранее Вашингтон отверг предложение Варшавы передать Киеву имеющиеся в ее распоряжении истребители МиГ-29 советского производства путем их переброски с базы в Германии на Украину.