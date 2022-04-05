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6 апреля временно будет прекращено газоснабжение квартала Э-2 Нубарашена

6 апреля временно будет прекращено газоснабжение квартала Э-2 Нубарашена

Для проведения плановых работ 6 апреля с 10:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение  потребителей и близлежащих общественных объектов различного назначения в квартале Э-2 административного района Нубарашен города Еревана.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в ЗАО «Газпром Армения», призвав потребителей газа отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.


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