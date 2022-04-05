Газоснабжение некоторых улиц Шенгавита временно приостановлено

Для проведения аварийно-восстановительных работ 5 апреля с 03:00 прекращено газоснабжение ряда улиц административного района Шенгавит города Еревана.

Как сообщили «Арменпресс» в ЗАО «Газпром Армения», прекращено газоснабжение потребителей улиц Арташесян, Багратуняц, квартала между 1-м и 2-м переулками.