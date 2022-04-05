МИД Японии: встреча министров стран G7 состоится 7 апреля

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) проведут в четверг переговоры в Брюсселе. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом объявил МИД Японии.

Отмечается, что 7 апреля главы МИД стран G7 сперва проведут в Брюсселе отдельные переговоры, которые будут предшествовать встрече министров иностранных дел государств - членов НАТО, намеченной на тот же день.

В обоих совещаниях участие примет глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси. Подчеркивается, что японский министр впервые будет принимать участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО по особому приглашению со стороны альянса.

"Планируется укрепить сотрудничество между Японией и странами НАТО не только в плоскости ситуации на Украине, но и направленное на реализацию концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении Министерства иностранных дел Японии.