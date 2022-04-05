Габриэл Саркисян отстает от лидера чемпионата Европы на пол очка

Член сборной Армении по шахматам Габриэл Саркисян от лидера индивидуального чемпионата Европы отстает на пол очка.

Как передает «Арменпресс», после 9-го тура индивидуального чемпионата Европы по шахматам Габриэл Саркисян набрал 7 очков, лидер - немецкий шахматист Матиас Блубаум - 7,5. По 6,5 очка имеют Самвел Тер-Саакян и Айк Мартиросян.

В этом году индивидуальный чемпионат Европы по шахматам проходит в Словении, в городе Брежице. Он начался 26 марта и завершится 7 апреля. Официальная церемония открытия турнира состоялась 26 марта. Чемпионат состоит из 11 туров, и проводится по швейцарской системе. Призовой фонд составляет 100 000 евро, из которых шахматист, занявший первое место, получит 20 000, второе - 15 000, третье - 10 000 евро.