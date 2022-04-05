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Габриэл Саркисян отстает от лидера чемпионата Европы на пол очка

Габриэл Саркисян отстает от лидера чемпионата Европы на пол очка

Член сборной Армении по шахматам Габриэл Саркисян от лидера индивидуального чемпионата Европы отстает на пол очка.

Как передает «Арменпресс», после 9-го тура индивидуального чемпионата Европы по шахматам Габриэл Саркисян набрал 7 очков, лидер - немецкий шахматист Матиас Блубаум - 7,5. По 6,5 очка имеют Самвел Тер-Саакян и Айк Мартиросян.

В этом году индивидуальный чемпионат Европы по шахматам проходит в Словении, в городе Брежице. Он начался 26 марта и завершится 7 апреля. Официальная церемония открытия турнира состоялась 26 марта. Чемпионат состоит из 11 туров, и проводится по швейцарской системе. Призовой фонд составляет 100 000 евро, из которых шахматист, занявший первое место, получит 20 000, второе - 15 000, третье - 10 000 евро.


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