Европейские индексы выросли - 04-04-22

МОСКВА, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 4 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.50% и составил 14518.16 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.70% и составил 6731.37 пункта, британский FTSE вырос на 0.28% и составил 7558.92 пункта, а российский RTSI вырос на 1.75% и составил 1051.68 пункта.