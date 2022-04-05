Цены на цветные металлы - 04-04-22

ЛОНДОН, 5 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 4 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.09% и составила 3447.00 долларов США, цена на медь выросла на 1.12% и составила 10469.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.49% и составила 2413.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.07% и составила 33245.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.37% и составила 44155.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.69% и составила 4369.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.05% и составила 42549.17 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 82000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.