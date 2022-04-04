Страны Лиги арабских государств готовы быть посредниками в переговорах между РФ и Украиной

Страны Лиги арабских государств (ЛАГ) готовы быть посредниками на переговорах между РФ и Украиной. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Египта Самех Шукри на пресс-конференции по итогам переговоров контактной группы ЛАГ по Украине с главой МИД России Сергеем Лавровым в понедельник в Москве.

"Мы нацелены на содействие прямым переговорам между Россией и Украиной. Подтвердили нашу готовность оказать посреднические усилия для продвижения по этому переговорному процессу между сторонами в интересах скорейшего окончания военного противостояния и запуска переговоров по выстраиванию мер доверия и конкретных параметров мирного решения, позволившему бы выйти на окончание этого кризиса", - указал он.

Министр отметил, что у ЛАГ вызывает озабоченность ухудшение гуманитарной ситуации в зоне боевых действий, а также негативное влияние ситуации на все сферы экономики, в том числе энергетическую и продовольственную безопасность, во всем мире. "Мы провели откровенный обмен мнениями о путях урегулирования этого кризиса. Мы выразили озабоченность продолжающимся кризисом. Призвали все стороны конфликта прекратить эскалацию и использование военных путей решения вопроса. Призвали к дипломатическому урегулированию и скорейшему диалогу", - подчеркнул Шукри.

Лига арабских государств заинтересована, чтобы на Украине была обеспечена безопасность выходцев из арабских стран. "Мы заинтересованы в том, чтобы также была обеспечена безопасность выходцев из арабских стран, попавших в зону конфликта, и их безопасное возвращение на родину", - сказал он.

По словам Шукри, на переговорах в Москве также обсуждались экономические последствия текущего кризиса для всего мира, а также жителей региона.