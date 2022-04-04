Десятки армянских военнопленных до сих пор находятся в бакинских тюрьмах: Егоян на региональной конференции Франкофонии

Председатель Постоянной комиссии НС Армении по вопросам европейской интеграции Арман Егоян на конференции глав делегаций Европейского региона Парламентской ассамблеи Франкофонии поднял вопросы, связанные с безопасностью и гуманитарным кризисом в Армении и Арцахе.

«27 сентября 2020 года, когда мир боролся с пандемией COVID-19, Азербайджан с помощью своих союзников и наемников начал крупномасштабное нападение против армян Нагорного Карабаха. И хотя некоторые гуманитарные организации и некоторые главы государств очень быстро дали точную оценку происходящему, кажется, этого было недостаточно.

Одним из первых на ситуацию отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон, который открыто заявил, что Азербайджан перебросил джихадистские группы из Сирии в Нагорный Карабах для борьбы с армянами. Цитата: «По нашим достоверным данным, 300 боевиков прибыли в Баку из Сирии через Газиантеп. Они известны и идентифицированы, они покинули джихадистские группы, действующие в районе Алеппо».

Human Rights Watch подтвердила, что Азербайджан использовал кассетные бомбы во время войны. «Genocide Watch» предупредила, что Азербайджан намерен уничтожить армянское население Нагорного Карабаха.

Цитата: «Азербайджан вторгся на территорию непризнанной Нагорно-Карабахской Республики или Арцаха с целью уничтожения армянского присутствия на оккупированных территориях». Недавно Европарламент принял резолюцию, осуждающую уничтожение армянского культурного наследия Нагорного Карабаха на территориях, находящихся под контролем Азербайджана», - как сообщает Арменпресс, сказал Арман Егоян.

Он напомнил, что, грубо нарушая международное право, Азербайджан наносил удары по гражданскому населению и инфраструктуре, бомбил города, применял фосфорные бомбы и зверски убивал пожилых людей, которые не покидали свои дома после нападения азербайджанцев. Арман Егоян подчеркнул, что в бакинских тюрьмах до сих пор находятся десятки армянских военнопленных, которых Азербайджан отказывается возвращать.

«И в эти тяжелые дни армянский народ, тысячи лет живший на своей родине, в Нагорном Карабахе, не получил такой поддержки со стороны международного сообщества. Почему? Вопрос здесь заключается в геополитике или ценностях? Даже если предположить, что причина была в геополитике, даже в этом случае война в Нагорном Карабахе не была так или иначе связана с тем, что сегодня происходит в Украине?

Я оставляю это открытым вопросом, над которым вы можете подумать. И как вы думаете, как может какое-либо государство или правительство изгнать население из родного города и села, и какое европейское государство может сделать такое, не получив европейского ответа? Никто. Но почему это было возможно в Нагорном Карабахе? Это еще один вопрос, который я оставляю открытым и предлагаю подумать над этим», - заключил Арман Егоян.