Путин подписал указ об ответных визовых мерах для недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в документе, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации, отмечается, что он подписан, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза".

В частности, глава государства постановил приостановить действие некоторых положений Соглашения между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза от 25 мая 2006 года. Так, отменяется упрощенный порядок подачи документов о целях поездки и многократные визы на один год для официальных делегаций и журналистов, многократные визы на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов, судов. Кроме того, отменяется освобождение от уплаты визовых сборов для официальных делегаций и членов правительств и парламентов и безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.

Аналогичные изменения внесены в соглашения об упрощении выдачи виз между правительством РФ и правительствами Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также в соглашение об упрощении выдачи виз между правительством России и Федеральным советом Швейцарии.

Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия", - следует из текста указа.