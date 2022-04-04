Время в Ереване: 11:07:36,   4 Апрель

Путин подписал указ об ответных визовых мерах для недружественных стран

Путин подписал указ об ответных визовых мерах для недружественных стран

Президент России Владимир Путин подписал указ "Об ответных мерах визового характера в связи с недружественными действиями иностранных государств". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, в документе, опубликованном в понедельник на официальном портале правовой информации, отмечается, что он подписан, "исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные действия Европейского союза".

В частности, глава государства постановил приостановить действие некоторых положений Соглашения между Россией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам РФ и Евросоюза от 25 мая 2006 года. Так, отменяется упрощенный порядок подачи документов о целях поездки и многократные визы на один год для официальных делегаций и журналистов, многократные визы на пять лет для членов национальных и региональных правительств, парламентов, судов. Кроме того, отменяется освобождение от уплаты визовых сборов для официальных делегаций и членов правительств и парламентов и безвизовый въезд владельцев дипломатических паспортов.

Аналогичные изменения внесены в соглашения об упрощении выдачи виз между правительством РФ и правительствами Норвегии, Дании, Исландии, Лихтенштейна, а также в соглашение об упрощении выдачи виз между правительством России и Федеральным советом Швейцарии.

Путин поручил МИД ввести персональные ограничения на въезд в РФ для иностранцев и лиц без гражданства, совершающих недружественные действия.

"Министерству иностранных дел Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными принимать решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию, ввести персональные ограничения на въезд в РФ и пребывание в РФ для иностранных граждан и лиц без гражданства, совершающих в отношении РФ, ее граждан или юридических лиц недружественные действия", - следует из текста указа.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]