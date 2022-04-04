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Посол Литвы на Украине вернется в Киев

Посол Литвы на Украине вернется в Киев

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что посол страны на Украине возвращается в Киев.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее министр сообщил, что Вильнюс понижает уровень дипломатических отношений с Москвой и высылает российского посла.

"Литовский посол на Украине возвращается в Киев", - написал министр в понедельник в Twitter.

В конце февраля литовский МИД сообщил, что посольство Литвы на Украине временно будет работать на границе с Польшей.


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