Посол Литвы на Украине вернется в Киев
20:08, 4 Апрель, 2022
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что посол страны на Украине возвращается в Киев.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, ранее министр сообщил, что Вильнюс понижает уровень дипломатических отношений с Москвой и высылает российского посла.
"Литовский посол на Украине возвращается в Киев", - написал министр в понедельник в Twitter.
В конце февраля литовский МИД сообщил, что посольство Литвы на Украине временно будет работать на границе с Польшей.
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