В Госдуму РФ внесли законопроект о признании водительских прав Армении при трудовой деятельности

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий признание в России национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в думской электронной базе в понедельник.

"Проектируемые изменения предусматривают признание на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений граждан Республики Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке.

В настоящее время подобная норма действует в отношении граждан Киргизии и граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.