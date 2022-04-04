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В Госдуму РФ внесли законопроект о признании водительских прав Армении при трудовой деятельности

В Госдуму РФ внесли законопроект о признании водительских прав Армении при трудовой деятельности

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий признание в России национальных водительских удостоверений граждан Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, документ опубликован в думской электронной базе в понедельник.

"Проектируемые изменения предусматривают признание на территории Российской Федерации национальных водительских удостоверений граждан Республики Армении при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, связанной с управлением транспортными средствами", - говорится в пояснительной записке.

В настоящее время подобная норма действует в отношении граждан Киргизии и граждан государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального.


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