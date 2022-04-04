Глава МИД Австрии выступил против газового эмбарго

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил против эмбарго на поставки газа из России.

"Мы не должны совершать ошибку, будто бы есть только один путь. У нас есть другие способы ужесточения санкций, и мы их используем", — как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, сказал он телеканалу OE24.

Запрет на покупку российского газа рассматривается как один из способов ужесточения санкций против России из-за ситуации на Украине. До начала военной операции Москвы в этом контексте обсуждался недавно построенный трубопровод "Северный поток — 2", который многие европейские политики воспринимали как политический проект.

В то же время власти большинства стран-импортеров топлива из России признают, что оперативно найти альтернативные источники поставок практически невозможно. Так, австрийский министр энергетики Леоноре Гевесслер отмечал, что Австрия будет стремиться к энергонезависимости, но пока она слишком зависит от России. В свою очередь, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что страны Евросоюза от российского газа отказаться сейчас не могут.