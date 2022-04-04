В Грузии назначен новый глава МИД 

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани покинул пост, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, он пояснил, что теперь Залкалиани станет послом в США.

"В первую очередь хочу поблагодарить господина Давида за проделанную работу. У господина Давида есть огромный опыт. Он 30 лет служит нашей стране, его родному ведомству — Министерству иностранных дел — на разных должностях, принимал участие практически во всех важных решениях", — отметил Гарибашвили.

Новым министром иностранных дел назначен бывший глава администрации правительства Илья Дарчиашвили.