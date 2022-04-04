Вице-спикер НС Рубинян и посол Франции обсудил текущую ситуацию в регионе
18:40, 4 Апрель, 2022
Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 4 апреля встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Французской Республики в Армении Анн Луйо.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече Рубинян представил ситуацию, сложившуюся вследствие вторжения азербайджанских вооруженных сил в Нагорный Карабах.
По словам вице-спикера НС, политика Азербайджана направлена на изгнание армян из Арцаха.
Посол назвал ситуацию в Арцахе тревожной.
Были обсуждены и другие вопросы, касающиеся региональной безопасности.
Состоялся также обмен мнениями о процессе диалога между Арменией и Турцией.
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