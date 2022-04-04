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Вице-спикер НС Рубинян и посол Франции обсудил текущую ситуацию в регионе

Вице-спикер НС Рубинян и посол Франции обсудил текущую ситуацию в регионе

Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 4 апреля встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Французской Республики в Армении Анн Луйо. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, на встрече Рубинян представил ситуацию, сложившуюся вследствие вторжения азербайджанских вооруженных сил в Нагорный Карабах.

По словам вице-спикера НС, политика Азербайджана направлена на изгнание армян из Арцаха.

Посол назвал ситуацию в Арцахе тревожной.

Были обсуждены и другие вопросы, касающиеся региональной безопасности.

Состоялся также обмен мнениями о процессе диалога между Арменией и Турцией.


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