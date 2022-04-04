Армения придает большое значение эффективному сотрудничеству со Швейцарией: вице- спикер Рубинян

Вице-спикер Национального Собрания Армении Рубен Рубинян 4 апреля на встрече с временным поверенным в делах посольства Швейцарской Конфедерации в Армении Штефаном Клойцли заявил: “Армения заинтересована в дальнейшем развитии отношений и сотрудничества со Швейцарией во всех сферах”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Штефан Клойцли в свою очередь отметил, что Швейцария готова помочь Армении в процессе реформ.

На встрече затронут процесс нормализации армяно-турецких отношений.

Собеседники коснулись эффективного сотрудничества парламентских групп дружбы двух стран, считая необходимыми активные контакты законодателей и обмен опытом.

Обсуждены также мероприятия, намечаемые к 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Швейцарией.