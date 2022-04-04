Америабанк признан лучшим банком Армении в 2022г. по версии журнала «Global Finance»

Престижный журнал «Global Finance», специализирующийся в международной финансовой сфере, признал Америабанк лучшим банком Армении в 2022г. О награде было объявлено в рамках 29-й ежегодной церемонии награждения лучших банков мира, оценивающей финансовые результаты банков, действующих примерно в 150 странах и территориях, за текущий период.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе банка, отбор производился редакторами «Global Finance» с учетом развернутых консультаций с лидерами в сфере корпоративного финансирования, банкирами и аналитиками на основе таких критериев, как рост банковских активов, рентабельность, географический охват, стратегические отношения, развитие нового бизнеса и инновационные продукты.

По словам издателя и главного редактора «Global Finance» Джозефа Д. Джиаррапуто, в условиях текущих потрясений в финансовом мире корпоративные лидеры столкнулись с новыми вызовами при выборе банковских отношений. «Наши награды помогают лицам, принимающим решения, выбирать лучших финансовых партнеров», - отметил Джозеф Д. Джиаррапуто.

Председатель Директората-генеральный директор Америабанка Артак Анесян отметил:

«Мы безмерно рады тому, что журнал «Global Finance» в очередной раз признал нас лучшим банком Армении. Это объективное, высоко ценимое признание нашей финансовой мощи, нашедшей отражение в наших лидирующих позициях на финансовом рынке за последние несколько лет. В более широком контексте - это свидетельство нашей способности противостоять внешним вызовам и реагировать на меняющиеся запросы рынка. Это доказывает, что Банк находится на правильном пути развития, подталкивая всех нас к постоянному прогрессу на благо людей, которые пользуются нашими услугами и с которыми мы работаем».

Америабанк удостаивается награды журнала «Global Finance» в номинации «Лучший банк» в восьмой раз за последнее десятилетие. Месяц назад то же издание признало Америабанк лучшим инвестиционным банком Армении.