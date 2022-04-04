Вице-спикер Акоп Аршакян принял посла Франции в Армении

Вице-спикер Национального Собрания Армении Акоп Аршакян 4 апреля на встрече с Чрезвычайным и Полномочным послом Французской Республики в Армении Анн Луйо заявил: “Армения высоко ценит постоянную поддержку нашей страны и народа со стороны дружественной Франции. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция всегда выступала за мирное урегулирование Арцахской проблемы”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, А.Аршакян особо подчеркнул высокий уровень межгосударственных политических отношений между двумя странами. В данном контексте он коснулся прошедшей 9 марта в Париже конференции “Амбиции: Армения-Франция”, посвященной 30-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Францией. Вице-спикер НС убежден, что проведение конференции с участием делегации во главе с премьер-министром Н.Пашиняном придаст новый импульс развитию и расширению двустороннего сотрудничества.

Члены группы дружбы НС Армения-Франция А.Джулакян, Ц.Варданян и А.Манавазян подробно представили демократические процессы и внутриполитическую ситуацию в нашей стране.