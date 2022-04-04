Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 04-04-22

ЕРЕВАН, 4 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 4 апреля, курс доллара США сократился на 1.63 драмa и составил 483.15 драм. Курс евро сократился на 4.65 драмa и составил 531.61 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 5.81 драм. Курс британского фунта сократился на 4.12 драмa и составил 632.78 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 299.83 драмa и составила 29970.59 драм. Цена серебра сократилась на 3.24 драмa и составила 383.53 драм. Цена платины не изменилась и снова составила 16414.1 драм.