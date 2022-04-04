Азиатские индексы выросли - 04-04-22

ТОКИО, 4 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 4 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.25% и составил 27736.47 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.48% и составил 1953.63 пункта: Китайский Shanghai Composite не изменился и опять составил 3282.72 пункта, а HANG SENG вырос на 2.10% и составил 22502.31 пункта.