Bloomberg: Китай намерен закупать российский газ со скидкой

Китайские импортеры сжиженного газа планируют закупать российский СПГ со скидкой. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

По его данным, крупнейшие китайские государственные компании, среди которых Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий сжиженного природного газа с большой скидкой. Как уточняет источник, некоторые импортеры рассматривают возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от правительств других стран свои планы поставок газа из РФ. Кроме того, компании также намерены воздерживаются от больших закупок.

По информации трейдеров, которую приводит агентство, российский СПГ продается с дисконтом более чем в 10% по сравнению с ценами на поставки из Средней Азии. Bloomberg отмечает, что в Китае сейчас нет нехватки газа, что связано с теплой погодой и снижением опасений по поводу возможных новых антиковидных мер. Однако приобретение топлива по низкой цене позволит КНР наполнить хранилища до сезонного повышения цен.

Получить комментарии Sinopec и PetroChina агентству не удалось.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова ко всем возможным вариантам по поставкам российских энергоресурсов, в том числе к отказу Европы от них, в этом случае ресурсы перенаправят на другие рынки.