Арарат Мирзоян и делегация парламентской группы дружбы РА-Великобритании обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта

4 апреля министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял делегацию парламентской группы дружбы Армения-Великобритания Палаты общин Великобритании во главе с руководителем группы Тимом Лоутоном.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, в ходе встречи собеседники отметили важность дальнейшего углубления и укрепления отношений между Арменией и Соединенным Королевством, подчеркнув в этом деле роль парламентской дипломатии.

Стороны коснулись процесса реформ, проводимых в Армении. Британские парламентарии высоко оценили демократический прогресс, достигнутый Арменией. Арарат Мирзоян подтвердил приверженность правительства Республики Армения продолжению процесса укрепления демократии, верховенства права, защиты прав человека, бескомпромиссной борьбы с коррупцией и в этом контексте высоко оценил содействие Соединенного Королевства.

Стороны обсудили ситуацию в зоне нагорно-карабахского конфликта, на армяно-азербайджанской границе. Министр Мирзоян подробно представил действия азербайджанских вооруженных сил по вторжению в село Парух в Нагорном Карабахе, направленные против мирного населения и инфраструктуры, создание гуманитарного кризиса в Арцахе, а также вопросы, связанные с защитой армянского культурного и религиозного наследия на подконтрольных Азербайджану территориях.

Арарат Мирзоян отметил важность усилий британских парламентариев, направленных на осуждение нарушений прав человека, осуществленных азербайджанскими вооруженными силами в ходе 44-дневной войны, агрессивных действий Азербайджана на границе с Арменией и в Нагорном Карабахе и их гуманитарных последствий, а также на поддержку защиты прав народа Нагорного Карабаха.

Были затронуты переговоры по всеобъемлющему мирному договору между Арменией и Азербайджаном. Глава МИД Армении подчеркнул важность начала переговоров в рамках формата Минской группы ОБСЕ, направленного на всеобъемлющее окончательное урегулирование, включая и уточнение статуса Нагорного Карабаха.

По просьбе гостей министр Мирзоян коснулся и процесса урегулирования отношений Армения-Турция.