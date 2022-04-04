Все начинается со школы: победители общешкольного фестиваля науки 2022 года получили свои награды

В Министерстве образования, науки, культуры и спорта подвели итоги конкурса «Фестиваль общешкольной науки 2022». Победителям были вручены почетные грамоты и специальные призы.

Как передает «Арменпресс», награды и почетные грамоты победителям вручали министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян и представитель Научно-исследовательского института «Альфа» Грачуи Погосян.

Ваграм Думанян подчеркнул значение реализации подобных идей и выразил надежду, что с каждым годом они круг участников будет расширяться.

«Надо сказать, что самые интересные идеи возникают именно в школьные годы. У школьников появляются идеи на будущее, которые часто приходят из области научной фантастики. Жизнь показывает, что со временем научная фантастика воплощается в реальность. И это первые шаги к достижению профессиональных и серьезных результатов в различных областях науки в будущем. Можно сказать, что все начинается со школы», - сказал Думанян.

Из 35 представленных проектов профессиональное жюри 11 проектов признало победителями в номинациях: математика-программирование, физика-астрономия, химия-биология.

Участие армянских школьников в Международном фестивале науки и техники, как и в прошлом году, поддержал Фонд ARPA. Учрежденную им премию ISEF-Community Innovation Award (500 долларов США) получил совместный проект «Теплая школа» средней школы им. В. Абраамяна Джраовита Араратской области и ванадзорской школы N 21.

Проекты «Здоровое питание» и «Зеленая крыша», представленные самыми юными участниками фестиваля, учащимися 21 основной школы Ванадзора, получили специальный приз жюри.