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Левон Тер-Петросян и Сергей Копыркин обсудили перспективы развития армяно- российских отношений

Левон Тер-Петросян и Сергей Копыркин обсудили перспективы развития армяно- российских отношений

В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Россией первый президент Армении Левон Тер-Петросян в своем особняке принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

Были обсуждены перспективы развития армяно-российских отношений.


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