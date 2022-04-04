Левон Тер-Петросян и Сергей Копыркин обсудили перспективы развития армяно- российских отношений
16:06, 4 Апрель, 2022
В связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Россией первый президент Армении Левон Тер-Петросян в своем особняке принял чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Армении Сергея Копыркина.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.
Были обсуждены перспективы развития армяно-российских отношений.
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