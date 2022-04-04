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СМИ: Меркель считает верным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году

СМИ: Меркель считает верным свое решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (занимала пост с 2005 года по 2021 год) считает верным свое решение не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО в 2008 году. Как передает Арменпресс, об этом заявила в понедельник представитель экс-главы правительства агентству DPA.

"Экс-канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году", - говорится в распространенном заявлении.

DPA отмечает, что в 2008 году Меркель и занимавший на тот момент должность президента Франции Николя Саркози воспрепятствовали быстрому приему Украины в НАТО.


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