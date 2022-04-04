В возрасте 74 лет скончалась бывший министр охраны природы Карине Даниелян.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написала ее дочь Лилит Оганян.

Карине Даниелян родилась в Ереване в 1947 году. В 1964-1970 гг. она училась на факультете биофизики Ереванского государственного университета. Окончив его с отличием, в 1971-1974 гг. Карине Даниелян продолжила учебу в Институте экспериментальной биологии Национальной академии наук. В 1994-1996 гг. училась в докторантуре на географическом факультете ЕГУ. В 1975 г. получила степень кандидата биологических наук (биохимия). В 1999 году стала доктором географических наук (геоэкология, социально-экономическая география).

Карине Даниелян является автором 241 научной публикации (в том числе 39 монографий). 1976-1980 гг. она была научным сотрудником Института экспериментальной биологии Национальной академии наук. В 1980-1985 гг. была ученым секретарем Научного совета по проблемам биосферы Национальной академии наук, преподавателем ЕГУ.

1985-1990 гг. Карине Даниелян была начальником Управления научно-технической информации при правительстве АрмССР.

В 1990-1991 гг. была вице-мэром Еревана по вопросам охраны природы и здравоохранения.

В 1991-1994 гг. занимала должность министра охраны природы РА.

1995-2013 гг. работала в Ереванском государственном университете (доцент, затем профессор).

С 1995 года является национальным экспертом ООН /UNDP, UNEP, UNICEF.

С 2012 года Карине Даниелян заведовала кафедрой экологии и устойчивого развития Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна.

В 2018 году Карине Даниелян была избрана председателем Комиссии Общественного совета по экологическим вопросам.