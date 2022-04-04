Мир молча наблюдает за посягательствами Азербайджана на Арцах: Валери Буайе

Уже 10-й день как территория вокруг армянского села Парух в Арцахе незаконно оккупирована Азербайджаном. Как передает «Арменпресс», об этом заявил заместитель директора авторитетного французского журнала «Ле Фигаро», журналист Жан-Кристоф Бюиссон.

«Сотни жителей села, в том числе дети, по-прежнему живут вдали от своих домов. Азербайджанская армия не выводит свои войска, более того, укрепляет свои позиции», - написал Жан-Кристоф Бюиссон в Twitter.

Член Сената Франции, вице-президент группы дружбы Франция-Армения Валери Буайе, в свою очередь, напомнила, что в ходе широкомасштабной агрессии 2020 года Азербайджан при помощи Турции, турецкими бомбами, дронами и белым фосфором устроил погромы армян Арцаха.

«В них ожил дух геноцида. И мир молча, ничего не предпринимая, наблюдает за этим. Преследование продолжается в атмосфере равнодушия», - написала Валери Буайе в Twitter.

24 марта подразделения ВС Азербайджана, грубо нарушив положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, вторглись в зону ответственности миротворческих войск Российской Федерации в Республике Арцах, захватили село Парух Аскеранского района и прилегающие позиции, далее пытались продвинуться к восточной границе Республики Арцах. Стратегической целью азербайджанских сил был захват господствующей высоты в близлежащем селе Караглух, но благодаря ожесточенному сопротивлению Армии обороны Арцаха и усилиям российских миротворцев им удалось остановить продвижение азербайджанских войск. 27 марта Минобороны России сообщило, что по итогам переговоров азербайджанская сторона вывела свои подразделения из села Парух в Аскеране, однако в Минобороны Азербайджана опровергли эту информацию, отметив, что: «В селе Парух и на прилегающих высотах никаких изменений в позициях ВС Азербайджана не произошло».

Информационный штаб Арцаха, в свою очередь, сообщил, что село Парух Аскеранского района сейчас находится в зоне контроля дислоцированных в Арцахе российских миротворческих сил. Однако, судя по официальным сообщениям, азербайджанская сторона не полностью вывела свои войска из окрестностей Паруха. Согласно сообщению Информационного штаба Арцаха от 28 марта, азербайджанские войска продолжают оставаться на укрепленных позициях в одной из частей Караглуха.