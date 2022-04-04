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Армянская сторона не вела огонь по ВС Азербайджана: МО отрицает распространяемую Азербайджаном информацию

Армянская сторона не вела огонь по ВС Азербайджана: МО отрицает распространяемую Азербайджаном информацию

Сообщение Министерства обороны Азербайджана, что вечером 3 апреля подразделения ВС Республики Армения обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на северо-восточной границе Республики Армения, не соответствует действительности.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Минобороны Армении, отметив, что армянская сторона не вела огонь по ВС Азербайджана, ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем Вооруженных сил Армении.


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