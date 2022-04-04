Press Emblem Campaign сообщила, что не менее 38 сотрудников СМИ убиты в мире с начала года

По меньшей мере 38 сотрудников СМИ были убиты в 15 странах мира с начала года. Опубликовавшая в понедельник эти данные швейцарская неправительственная организация Press Emblem Campaign, отметила, что больше всего погибших (по девять) приходится на Украину и Мексику, передает Арменпресс.

"ПЭК обеспокоена по поводу большого числа журналистов, убитых за первые три месяца 2022 года", - говорится в сообщении. НПО напомнила, что в январе-марте поступили сообщения о гибели 15 работников прессы. Таким образом, в этом году число жертв выросло более чем в два с половиной раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как отметил президент ПЭК Блэз Лампан, "война на Украине и разгул преступности в Мексике являются основными причинами ухудшения ситуации".

Из Мексики и с Украины поступили сообщения о гибели девяти журналистов в каждой из этих стран. Три сотрудника СМИ убиты на Гаити, столько же в Индии и Пакистане, два - в Йемене. Убийство одного работника прессы зарегистрировано в январе-марте в девяти государствах. Это Бразилия, Гватемала, Гондурас, Казахстан, Мьянма, США, Турция, Филиппины и Чад.

Press Emblem Campaign, созданная в 2004 году, обладает консультативным статусом при ООН. Источником информации для ее докладов служат сообщения прессы, ООН и неправительственных организаций. ПЭК призвала ООН принять международную конвенцию об усилении защиты журналистов.