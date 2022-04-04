СМИ: санкционная политика Запада грозит катастрофой для мировой экономики

Проводимая Западом санкционная политика против России, Китая и других стран может спровоцировать катастрофу для мировой экономики. Такая точка зрения изложена в статье, опубликованной в понедельник на сайте ведущей гонконгской газеты South China Morning Post, передает Арменпресс.

"Санкционная война, которую коалиция во главе с США развязала против РФ и КНР, подразумевая угрозы ударить и по тем странам, которые могут с ними дружить, потенциально может превратиться в экономическую третью мировую войну", - считает автор, журналист Энтони Роули.

"Инфляция, сбои в цепочках поставок и стремительный рост цен на товары первой необходимости - это лишь малая часть того, что произойдет, если крупные державы продолжат ставить безопасность выше экономики", - подчеркивается в публикации. Аналитик отмечает, что мировая экономика уже и так серьезно страдает от разъединения торговли, пандемии COVID-19, последствий санкций.

"Сначала инфляция, потом стагфляция. Что дальше? Ответ заключается в фрагментации и дезинтеграции мировой экономики, сопровождаемой потрясениями на финансовых рынках и социальным напряжением. Это предсказание того, как будут развиваться события", - считает автор.

"Когда глобальная экономика долгое время функционировала хорошо, обеспечивая устойчивый, хотя и не всегда справедливый рост, стабильность цен и низкие процентные ставки, возникает соблазн думать, что система может принимать неизбирательные и необдуманные удары, оставаясь при этом устойчивой. Однако слишком много ударов с разных направлений приведет к тому, что она пошатнется и в конечном итоге рухнет от нокаутирующего удара, как в боксе. При этом в этом поединке не будет победителя, а будет лишь куча проигравших", - подчеркивается в материале.