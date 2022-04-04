В январе-марте налоговые доходы составили 400.6 млрд драмов: Комитет государственных доходов

Фактические поступления по налоговым доходам и государственной пошлине государственного бюджета за 1 квартал 2022 года составили 400,6 млрд драмов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает отдел информации и связей с общественностью КГД, отмечая, что программный показатель, предусмотренный соответствующим постановлением правительства РА, был установлен на уровне 395.4 млрд драмов, то есть перевыполнение составило 5.2 млрд драмов или 1.3%.

За тот же период в 2021 году Комитет государственных доходов Армении обеспечил 332.9 млрд драмов, в 2020 году -349.0 млрд драмов, в 2019 году - 299.7 млрд драмов. Таким образом, по сравнению с тем же периодом прошлого года налоговые доходы выросли на 67,7 млрд драмов или на 20,3%, по сравнению с январем-мартом 2020 года на 51,5 млрд драмов, или на 14,8%, по сравнению с январем-мартом 2019 года на 100,9 млрд драмов или на 33,7%.

Из сумм, собранных в течение 1-го квартала 2022 года налогоплательщикам было возвращено 51,3 млрд драмов. По сравнению с январем-мартом 2021 г. рост составил 13.4 млрд драмов, или 35.5%. По сравнению с январем-мартом 2020 года - 16.1 млрд драмов, или 45.8%. По сравнению с январем-мартом 2019 г. -24.3 млрд драмов или 89.8% 13.4 млрд драмов.

В первом квартале 2022 г., по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилось количество сделок, совершенных чеками ККМ и другими расчетными документами, составив около 128.8 млн штук. Зафиксированная ими сумма - 1,947.8 млрд драмов. По сравнению с 2021 годом количество сделок увеличилось на 10,8 млн штук или на 9,1%. По сравнению с 2020 г. - на 17,4 млн штук или 15,7%. По сравнению с 2019 г. - на 37.8 млн штук, или 41.5%.

В суммарном выражении рост по сравнению с прошлым годом составляет около 452.5 млрд драмов или 30.3%, с 2020 г. - 555.5 млрд драмов или 39.9% и с 2019 г. - 691.0 млрд драмов или 55.0%.