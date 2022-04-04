В Вооруженных силах Армении начались реформы: заместитель министра обороны

Заместитель министра обороны РА Арман Саркисян заверил, что в Вооруженных силах начаты и продолжаются реформы. Как передает «Арменпресс», Саркисян сообщил об этом на заседании постоянной комиссии НС по обороне и безопасности, отвечая депутату от фракции «Айастан» Гегаму Манукяну, заявившему что: «На заседаниях комиссии не представлено ни одного законодательного пакета, который дополнил бы концепцию этих реформ».

Гегам Манукян напомнил, что правительство в своем отчете упомянуло, что пакет реформ Вооруженных сил подготовлен, но до сих пор пакет реформ не был представлен в Национальное собрание и в комиссию по обороне. Он поинтересовался, когда Министерство обороны, наконец, представит пакет.

Замминистра напомнил, что в Национальном собрании обсуждались изменения, которые необходимо будет внести в законы.

«Кстати, предложения в Министерство обороны внесла и фракция «Айастан», предложения вносили и другие фракции НС. Реформы начаты», - заверил Саркисян.

Он отметил, что если для каких-то политических сил они не заметны, то это вопрос политической оценки.

«Реформы начаты. И в законодательном, и в других аспектах они в настоящее время находятся в стадии реализации», - заключил Саркисян.