В Армении впервые пройдет технологический саммит «Orion Summit 2022»

27 июня в Матенадаране, впервые в Армении, пройдет Международный технологический саммит «Orion Summit 2022», который организует Центр роста стартапов и развития взаимосвязанной экосистемы «Orion Worldwide Innovations».

Как передает «Арменпресс», «Orion Summit 2022» в Ереване, на одной площадке объединит основателей будущих компаний-миллиардеров (единорогов/unicorn), которые представят свою историю успеха, мотивируя молодые стартапы. Впервые будет обсуждаться тема слияний и поглощений (M&A) как возможного толчка для стремительного развития стартап-экосистемы Армении.

В ходе саммита планируется объявить о Digital Julfa Network, инициативе, объединяющей всеармянскую интеллектуальную, технологическую, коммерческую и культурную силу. Цель -воссоздание мощной сети для экономического и интеллектуального позиционирования Армении и армянского народа в мире.

«Мощная сеть армянских купцов Новой Джуги с 300-летней историей была важным торговым направлением от Индийского океана до Средиземного моря. Сейчас, в качестве эволюции инноваций мирового уровня, мы создаем Сеть Digital Julfa, которая объединит технологический, финансовый, деловой, юридический и культурный потенциал Армении», - сказала соучредитель «Orion Worldwide Innovations» и акселератора BAJ Эмма Аракелян.

Диана Арзуманян, соучредитель и директор «Orion Worldwide Innovations», подчеркнула, что саммит важен для экосистемы Армении.

«Он уникален с точки зрения возможности послушать основателей unicorn. К организации мероприятия могут присоединиться компании технологической, банковской и других сфер, предлагающие докладчиков, спонсорские пакеты, они смогут участвовать и в ярмарке вакансий», - заметила она.

В рамках «Orion Summit 2022» состоится также ярмарка вакансий, в ходе которой более 15 технологических компаний предложат молодым специалистам качественные рабочие места.