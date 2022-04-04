Время в Ереване: 11:07:36,   4 Апрель

Более 90 мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь попасть из Ливии в Европу

Более 90 мигрантов погибли в Средиземном море, пытаясь попасть из Ливии в Европу

Более 90 мигрантов погибли в кораблекрушении в Средиземном море при попытке добраться до европейских берегов из Ливии. Как сообщает в понедельник итальянская газета Avvenire, в надувной лодке находилось около 100 человек.

Данная информация, как указывает издание, основана на свидетельствах четырех человек, спасенных экипажем находившегося в зоне кораблекрушения танкера Algria 1. Судно направляется в Ливию. Представители неправительственных организаций, включая "Врачей без границ", настаивают, чтобы спасенные не отправлялись обратно в Ливию, и требуют предоставить "безопасный порт" для их высадки, передает Арменпресс.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]