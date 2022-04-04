В Армении за прошедший день подтверждено 7 случаев заболевания COVID-19
11:26, 4 Апрель, 2022
По состоянию на 11:00 4 апреля в Армении всего подтверждено 422 581 случаев заражения COVID-19, 410 124 заболевших вылечились. Всего в результате COVID-19 зарегистрировано 8 617 летальных исходов.
На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 162 пациента.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения Армении.
За последние сутки проведено 2 048 тестов. Подтверждено 7 случаев заболевания COVID-19, 18 заболевших вылечились, летальных исходов не зарегистрировано.
Всего проведено 2 983 263 тестирования.
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