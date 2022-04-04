Вучич победил на президентских выборах в Сербии

Действующий президент Сербии Александар Вучич победил в первом туре президентских выборов в Сербии с результатом 59,55%. Таковы официальные данные Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии, опубликованные в понедельник на основании подсчета более 90% голосов, передает Арменпресс.

Согласно данным РИК, после подсчета 90,71% бюллетеней Вучич (коалиция "Вместе можем все") побеждает с результатом 59,55%, на втором месте идет экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош (коалиция "Объединенные для победы Сербии) с результатом 17,53%, на третьем месте Милош Йованович с результатом 5,82%.

Коалиция "Вместе можем все" во главе с правящей Сербской прогрессивной партией, лидером которой является Вучич, победила на парламентских выборах в Сербии. Таковы данные РИК после подсчета более 90,34% бюллетеней.

"Вместе можем все" набирает 43,57% голосов. На втором месте с 12,96% идет коалиция "Объединенные для победы Сербии" во главе с Мариникой Тепич, на третьем с 11,71% находится коалиция во главе с Социалистической партией Сербии Ивицы Дачича,

Президентские и внеочередные парламентские выборы прошли в Сербии в воскресенье. Одновременно прошли выборы в городской совет Белграда, а также в советы 12 сербских муниципалитетов.