В сентябре состоится второй Конкурс БПЛА имени Карена Варданяна

По инициативе Образовательного фонда имени Карена Варданяна участники дистанционных курсов по БПЛА для юношей в возрасте от 10 до 18 лет 3 апреля побывали в Гюмри.

Как передает «Арменпресс», в ходе визита были подведены итоги курсов, участники провели совместную работу в Fly Lab, изготовив своими руками летательные аппараты, после чего подняли их в воздух.

Автор лучшего аппарата получил специальный приз, а все участники курса - сертификаты участия.

В течение курсов по БПЛА дети ознакомились с составными частями БПЛА и правилами их эксплуатации, изучили процесс подготовки БПЛА к эксплуатации, а также особенности обслуживания таких устройств.

«При организации курсов мы учли те пробелы, которые были в сентябре прошлого года во время конкурса БПЛА имени Карена Варданяна. Исходя из этого, мы подобрали соответствующие темы, чтобы сделать эти курсы эффективнее и подготовить детей к предстоящему конкурсу БПЛА», - в беседе с «Арменпресс» отметил исполнительный директор фонда Сурен Варданян. Он также сообщил, что число ребят, изъявивших желание участвовать в курсах, было довольно большим. Из 514 ребят, подавших заявки, были отобраны 57, которые сейчас участвуют в курсах.

Участники курсов из разных регионов страны. Кстати, курсы организуются в онлайн формате, и бывают визиты в различные общины.

«Мы обеспечиваем, чтобы у детей складывался систематизированный инженерный менталитет. Несмотря на то, что конкурс основан на проблемах чрезвычайных ситуаций, полученные знания позволят решать проблемы различной сложности в различных сферах», - отметила член Совета попечителей Образовательного фонда имени Карена Варданяна Ася Сепханян. Она добавила, что фонд, Министерство по чрезвычайным ситуациям РА, Министерство высоких технологий РА, Американский университет Армении (АУА) и Союз предприятий передовых технологий (СППТ) с 10 по 11 сентября вместе проведут Конкурс БПЛА имени Карена Варданяна.

Конкурс будет проводиться по трем категориям: школьники, любительские группы и старт-ап компании и специализированные компании. По заверению организаторов, конкурс, проводимый уже второй год, направлен на то, чтобы стать ежегодным.

Арменуи Мхоян