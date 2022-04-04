В Армении проведено 976 425 полных вакцинаций от COVID-19
В Армении проведено 976 425 полных вакцинаций от COVID-19. Как передает «Арменпресс», первым компонентом привито 138 289 человек.
Бустерный компонент получили 37 414 человек.
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