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В Армении проведено 976 425 полных вакцинаций от COVID-19

В Армении проведено 976 425 полных вакцинаций от COVID-19

В Армении проведено 976 425 полных вакцинаций от COVID-19. Как передает «Арменпресс»,  первым компонентом привито 138 289 человек.

Бустерный компонент получили 37 414 человек.


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