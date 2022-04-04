На Украине с 24 февраля погибли более 1,4 тыс. гражданских лиц

По меньшей мере 1 417 гражданских лиц погибли и 2 038 получили ранения на Украине с начала проведения специальной военной операции России на Украине 24 февраля.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

"С 04:00 утра 24 февраля до 24:00 2 апреля (по местному времени) <...> УВКПЧ зарегистрировало 3 455 жертв среди гражданского населения в стране [Украине]: 1 417 убитых и 2 038 раненых", - отмечается в сообщении.