“Новая книга” - 10/22: Газарос Агаян, Стефан Цвейг, Агнесса Ванага, Ричард Талер

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2022 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Газарос Агаян: Анаит, Азаран Блбул, Торк Ангех и Красавица Айкануш

Газарос Агаян считается в армянской литературе автором в жанре автобиографического романа. Он писал стихи, сказки и повести. Был известным педагогом, публицистом, литературным и общественным деятелем. Этот сборник Газароса Агаяна издан в серии “Моя библиотека”. Издательство: “Edit Print".

Переводная литература

Стефан Цвейг: Вчерашний мир. Воспоминания европейца

“Вчерашний мир. Воспоминания европейца” - последняя книга австрийского писателя. Это отражение прожитой жизни, автобиография, изложенная человека, жившего в богатое историческими событиями время. Эта книга представляет достоверную картину того периода, с историческими личностями и событиями, рассматриваемыми с точки зрения исследователя великого писателя, с интерпретацией, достигающей научной объективности. Она - уникальная энциклопедия, отражающая жизнь Европы во всех ее слоях. Перевод с немецкого: Амалии Алексанян; Издательство: “Зангак”.

Детская литература

Агнесса Ванага: Экохулиганы. Пропал друг

Вы помните Клауса, братьев Интар, которые подружились с Баркатуриком, целлофановым мишкой и пытались спасти мир от загрязнения? Представьте, что их друг пропал. Куда же он исчез? Найдется ли Баркатурик? Что еще придумают мальчики, чтобы спасти мир? И смогут ли они решить проблемы со злыми мальчишками из банды? “Замечать простые явления, рассказывать о них интересно - дело немалое”. Перевод с латышского: Гоар Асланян; Издание: “Вернатун”.

Документальная литература

Ричард Талер: Неправильное поведение

Нобелевский лауреат Ричард Талер на протяжении всей своей карьеры исследовал фундаментальную идею о том, что центральным игроком в экономике является предсказуемый и склонный к ошибкам человек. “Неправильное поведение” - увлекательная, захватывающая история о пересмотре академических дисциплин, об экономике, об изменении наших представлений о себе и о мире. Перевод с английского: Нунэ Габриеля; Редактор: Ваагн Хачатрян; Издание: “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.