Число погибших в результате столкновений в тюрьме в Эквадоре возросло до 20

Число погибших в результате столкновений в эквадорской тюрьме, находящейся в городе Куэнка на юге страны, возросло до 20. Как передает Арменпресс, об этом в воскресенье сообщает пресс-служба правительства страны в Twitter.

"20 погибших были доставлены Центр судебной медицины Куэнки. Мы просим граждан получать информацию по официальным каналам", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось об 11 погибших.

По меньшей мере еще 10 заключенных получили ранения, 52 удалось сбежать. Причиной столкновений могло стать соперничество между представителями различных криминальных группировок. Полиция в настоящий момент работает над восстановлением порядка в пенитенциарном учреждении, в операции задействовано также более 200 военных.