В Кремле назвали встречу Путина с Зеленским гипотетически возможной

Президент РФ Владимир Путин никогда не отказывался от встречи с Владимиром Зеленским, она гипотетически возможна, но должен быть подготовлен конкретный документ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нет, Путин никогда не отказывался. Путин никогда не отказывался от такой встречи, и такая встреча, да, она гипотетически возможна. Но для того, чтобы она состоялась, необходимо, чтобы в недрах работы двух делегаций вызрел конкретный документ. Не набор идей, а конкретный письменный документ. Вот тогда - тогда настанет черед такой встречи", - - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе" Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

На вопрос, будет ли исполняться этот документ, Песков напомнил об опыте Минских соглашений по Донбассу. "У нас есть этот опыт, мы его помним, помним очень хорошо и действуем соответственно", - сказал он.