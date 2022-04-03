Спасатели потушили пожар в ереванском квартале Силикян

В Национальный центр кризисного управления 3 апреля в 13: 00.51 поступил сигнал о том, что вспыхнул пожар на крыше одного из домов на 4-ой улице квартала Силикян в Ереване.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ сайта Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали 3 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС Республики Армения

Пожар был локализован в 14:30 часов и потушен в 14:44.