Левон Тер-Петросян встретился с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян 3 апреля в своем особняке встретился с президентом НКР Араиком Арутюняном.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь партии «Армянский национальный конгресс» Арман Мусинян.

«В ходе беседы была обоюдно подчеркнута важность того, что на нынешнем этапе российско-украинской войны как от властей Арцаха и Армении, так и от оппозиционных сил требуется сверхосторожная риторика и действия, чтобы не обострять внутриполитические противоречия и не усложнять ситуацию в Армении и Арцахе», - говорится в сообщении.