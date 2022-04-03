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Левон Тер-Петросян встретился с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

Левон Тер-Петросян встретился с президентом Арцаха Араиком Арутюняном

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян 3 апреля в своем особняке встретился с президентом НКР Араиком Арутюняном.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь партии «Армянский национальный конгресс» Арман Мусинян.

 «В ходе беседы была обоюдно подчеркнута важность того, что на нынешнем этапе российско-украинской войны  как от властей Арцаха и Армении, так и от оппозиционных сил требуется сверхосторожная риторика и действия, чтобы не обострять внутриполитические противоречия и не усложнять ситуацию в Армении и Арцахе», - говорится в сообщении.

 


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