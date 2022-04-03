Взрыв в ночном клубе в центре Баку из-за утечки из газового баллона: один погибший, 37 пострадавших

Азербайджанские СМИ сообщают, что в ночь на 3 апреля в одном из ночных клубов Баку произошел взрыв, вследствие которого погиб один человек, 37 ранено.

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело. Установлено, что, по предварительной информации, авария произошла в результате утечки из газового баллона, установленного в здании из-за отсутствия подачи газа. В результате взрыва на данный момент погиб один человек (сотрудница ночного клуба Майя Ахундова, 1979 г.р.). Пострадали 37 человек, четверо из них находятся в очень тяжелом состоянии. Повреждены 14 автомобилей, одна квартира и два нежилых объекта.