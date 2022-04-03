В знак армяно-французской дружбы во французском городе Мон-де-Марсан установлен хачкар. Как передает Арменпресс, хачкар работы гюмрийского архитектора Сурена Куразяна - подарок Гюмри Мон де Марсану.

На церемонии открытия хачкара присутствовали посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, высокопоставленные лица Франции, армяне, проживающие в разных уголках страны. Перед церемонией открытия с приветственным словом выступил первый заместитель главы общины Гюмри Артур Папикян, передав приветствие главы общины Гюмри Вардгеса Самсоняна:

«Позвольте поблагодарить вас за дружеский подход и желание подписать именно с Гюмри меморандум о городах-побратимах. Я знаю, что Мон-де-Марсан —город высокой культуры. А слава вашего городского театра известна и за пределами вашей страны. Я уверен, что мы можем наметить интересное сотрудничество и в этой области.

Как я, так и мои коллеги очень рады этой инициативе — стать городами-побратимами, и это воодушевение зародилось, когда вы были в Гюмри, и удвоилось сейчас, когда мы здесь. Уверен, что ратификация этого документа также станет основой для практических шагов. Сейчас мы находимся на пути реализации ряда масштабных инициатив в Гюмри, где также можем рассчитывать на вашу поддержку…»

С приветственным словом выступили посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, мэр Мон-де-Марсана Шарль Дайо, организатор двухнедельного армянского культурного фестиваля «Ераз» Антуан Гарриэль.

Гюмрийская делегация во главе с первым заместителем главы общины Артуром Папикяном подписала меморандум о городах-побратимах между городами Мон-де-Марсан и Гюмри — в рамках визита на армянский культурный фестиваль «Ераз» («Мечта») в Мон-де-Марсан, Франция.

Арменуи Мхоян