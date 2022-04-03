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Министр иностранных дел Италии посетил мемориал памяти жертв Геноцида армян

Министр иностранных дел Италии посетил мемориал памяти жертв Геноцида армян

Находящийся с рабочим визитом в Армении министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо посетил Цицернакаберд, где почтил память жертв Геноцида армян.

Как передает корреспондент Арменпресс, министр возложил венок к мемориалу невинных жертв Геноцида армян, а также возложил цветы к Вечному огню.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо с двухдневным рабочим визитом находится в Армении. Как сообщили в МИД РА, 3 апреля запланирована встреча глав МИД Армении и Италии, за которой последуют заявления для прессы.

В рамках визита Луиджи Ди Майо встретится также с президентом РА, премьер-министром и председателем Национального Собрания Республики Армения.

 

 

 


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